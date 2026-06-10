Число подтвержденных случаев заболевания Эболой в ДР Конго выросло до 598

Официальная информация о вспышке штамма Бундибугио появилась 15 мая. По данным властей, несколько недель Эбола в стране оставалась незамеченной. Ситуация осложняется тем, что заболевание распространяется в регионах, где идет вооруженный конфликт (Итури, Северное Киву и Южное Киву), а также сопротивлением местного населения медикам и гуманитарным миссиям.