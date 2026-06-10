Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число подтвержденных случаев заболевания Эболой в ДР Конго выросло до 598

Число подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго выросло до 598, 115 случаев из них привели к смерти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет правительства страны.

Число подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго выросло до 598, 115 случаев из них привели к смерти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет правительства страны.

Официальная информация о вспышке штамма Бундибугио появилась 15 мая. По данным властей, несколько недель Эбола в стране оставалась незамеченной. Ситуация осложняется тем, что заболевание распространяется в регионах, где идет вооруженный конфликт (Итури, Северное Киву и Южное Киву), а также сопротивлением местного населения медикам и гуманитарным миссиям.

По данным исследования Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), вспышка Эболы в Центральной Африке может превысить уровень рекордной вспышки 2014 года.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше