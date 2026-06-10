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Зеленский заявил, что получил ответ от США на просьбу о поставках оружия

Владимир Зеленский в ходе визита в Таллинн сообщил, что представители американской администрации ответили на его просьбу передать ракеты для систем ПВО.

Владимир Зеленский в ходе визита в Таллинн сообщил, что представители американской администрации ответили на его просьбу передать ракеты для систем ПВО.

«Я получил результат, но не могу поделиться сейчас тем, каким он был», — цитирует главу киевского режима РИА Новости.

В конце мая сообщалось, что Зеленский направил президенту США Дональду Трампу срочное письмо с предупреждением о критической нехватке средств ПВО и ракет к ним.

Бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что, отправив письмо Трампу, он поставил США в неловкое положение.

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