Журналист Зайпель: в ФРГ совершили огромную ошибку, выгнав российских студентов

«Когда начался украинский конфликт, ФРГ и прежде всего местные власти федеральных земель, по сути, выгнали российских студентов. Стипендии были прекращены. Хотя это еще одна возможность в долгосрочной перспективе поддерживать коммуникацию. Но нет. Им сказали: “Вон”, — констатировал Зайпель. На его взгляд, “это гигантская ошибка, потому что это обостряет противостояние”. “Люди, которые учились в Германии, ведь имели какой-то интерес к Германии. А потом их оттолкнули назад, что вызвало фрустрацию, которую будет непросто забыть”, — пояснил публицист.