Журналист Зайпель: в ФРГ совершили огромную ошибку, выгнав российских студентов

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Власти ФРГ, выгнав российских студентов, очень ошиблись и только обострили противоречия. Такое мнение выразил в интервью ТАСС немецкий журналист, публицист и кинодокументалист Хуберт Зайпель.
«Когда начался украинский конфликт, ФРГ и прежде всего местные власти федеральных земель, по сути, выгнали российских студентов. Стипендии были прекращены. Хотя это еще одна возможность в долгосрочной перспективе поддерживать коммуникацию. Но нет. Им сказали: “Вон”, — констатировал Зайпель. На его взгляд, “это гигантская ошибка, потому что это обостряет противостояние”. “Люди, которые учились в Германии, ведь имели какой-то интерес к Германии. А потом их оттолкнули назад, что вызвало фрустрацию, которую будет непросто забыть”, — пояснил публицист.
«Интернет, конечно, предлагает огромное количество возможностей для общения. Но сейчас мы видим рост связей между Китаем и Россией, между странами БРИКС», — отметил Зайпель. «Развитие коммуникаций между ними займет время, но эти процессы идут и развиваются дальше. А мы играем все меньшую роль», — считает он.
Германский журналист призвал не забывать Екатерину Великую, обратив внимание на то, что «в истории было огромное количество немецко-российских связей».
По его мнению, «самое важное — это обмен опытом». «И в долгосрочной перспективе, с течением времени, встречи молодых россиян и молодых немцев являются одним из ключевых форматов. Только благодаря личному знакомству такие обмены развиваются дальше», — уверен Зайпель.
Он напомнил, что «после решений Ялтинской конференции 1945 года разделить мир на зоны влияния точек соприкосновения с Россией почти не осталось — за исключением Восточной Германии, о чем тоже не следует забывать». «Это стало заметно, когда Советский Союз распался», — добавил немецкий публицист.
Полный текст интервью будет опубликован в 09:45 мск.