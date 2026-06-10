Началась третья волна ударов США по Ирану

Началась третья волна ударов Вооружённых сил США по Ирану.
Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид.
«Теперь третья волна ударов, сообщил американский чиновник», — заявил журналист в X.
Телеканал Al Arabiya со ссылкой на высокопоставленный источник сообщил, что Иран передал международным посредникам, что ненамеренно сбил американский вертолёт.
Соединённые Штаты вскоре начали наносить удары по Ирану в ответ на инцидент со сбитым вертолётом Apache.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что его страна не оставит без ответа удары США.