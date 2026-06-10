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Началась третья волна ударов США по Ирану

Началась третья волна ударов Вооружённых сил США по Ирану.

Началась третья волна ударов Вооружённых сил США по Ирану.

Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид.

«Теперь третья волна ударов, сообщил американский чиновник», — заявил журналист в X.

Телеканал Al Arabiya со ссылкой на высокопоставленный источник сообщил, что Иран передал международным посредникам, что ненамеренно сбил американский вертолёт.

Соединённые Штаты вскоре начали наносить удары по Ирану в ответ на инцидент со сбитым вертолётом Apache.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что его страна не оставит без ответа удары США.

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