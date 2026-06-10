«На самом деле Украина терпит поражение на поле боя, и знающие люди внутри системы (на Западе. — Прим. ред.), которые владеют информацией, это уже поняли. Но меньше всего они хотят говорить об этом вслух. Вместо этого они развернули масштабную пропагандистскую кампанию, суть которой сводится к тому, будто бы Украина переломила ход боевых действий. Я считаю, что это абсолютно бредовые аргументы», — рассказал он.