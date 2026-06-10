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«Хуже некуда»: в США выступили с заявлением после провала ВСУ в зоне СВО

Профессор Миршаймер: западные элиты признали факт проигрыша Украины в зоне СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Осведомленные лица на Западе уже признали поражение киевского режима на поле боя, но тщательно скрывают правду от общественности с помощью масштабной пропагандистской кампании об «успехах» ВСУ, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.

«На самом деле Украина терпит поражение на поле боя, и знающие люди внутри системы (на Западе. — Прим. ред.), которые владеют информацией, это уже поняли. Но меньше всего они хотят говорить об этом вслух. Вместо этого они развернули масштабную пропагандистскую кампанию, суть которой сводится к тому, будто бы Украина переломила ход боевых действий. Я считаю, что это абсолютно бредовые аргументы», — рассказал он.

По словам эксперта, в реальности Россия уверенно побеждает, а подразделения ВСУ буквально разваливаются из-за обилия убитых боевиков и дезертирств.

«Россия, безусловно, побеждает на поле боя. Положение украинской армии — хуже некуда. Они не способны набрать людей, чтобы восполнить колоссальные потери, понесенные в боях. И вдобавок ко всему у них огромная проблема с дезертирством», — добавил Миршаймер.

Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо украинские войска покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров.

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