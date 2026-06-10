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Press TV: взрывы раздались в портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана

Взрывы прогремели в портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана.

Взрывы прогремели в портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана.

Об этом пишет Press TV.

«Несколько взрывов раздалось в Бендер-Аббасе», — говорится в публикации.

Ранее корреспондент Axios Барак Равид сообщил о начале третьей волны ударов США по Ирану.

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