Press TV: взрывы раздались в портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана

Взрывы прогремели в портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана.
Об этом пишет Press TV.
«Несколько взрывов раздалось в Бендер-Аббасе», — говорится в публикации.
Ранее корреспондент Axios Барак Равид сообщил о начале третьей волны ударов США по Ирану.
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