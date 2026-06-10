Силы ПВО сбили ещё три летевших на Москву БПЛА ночью

Силы ПВО армии России сбили ещё три летевших на Москву украинских дрона ночью.
Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Три беспилотника уничтожены средствами ПВО Минобороны», — сообщил он в «Максе».
Ранее ПВО сбили ещё три БПЛА, летевшие атаковать столицу.
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