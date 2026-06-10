Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО сбили ещё три летевших на Москву БПЛА ночью

Силы ПВО армии России сбили ещё три летевших на Москву украинских дрона ночью.

Силы ПВО армии России сбили ещё три летевших на Москву украинских дрона ночью.

Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Три беспилотника уничтожены средствами ПВО Минобороны», — сообщил он в «Максе».

Ранее ПВО сбили ещё три БПЛА, летевшие атаковать столицу.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше