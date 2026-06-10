Премьер Мадьяр заявил, что Венгрия против ускоренного приёма Украины в ЕС

Премьер-министр также вновь предложил Владимиру Зеленскому встретиться в Закарпатье после того, как поездка главы киевского режима в Будапешт не состоялась. Его визит в Венгрию был запланирован на 8 июня. При этом поездку не удалось согласовать, и она была отложена.