Премьер Мадьяр заявил, что Венгрия против ускоренного приёма Украины в ЕС

«Мы не приемлем никаких двойных стандартов. Мы не видим необходимости в ускоренном присоединении», — сказал глава правительства в интервью телекомпании ATV.
Он пояснил, что принятию Украины в ЕС мешает продолжающийся конфликт. По словам Мадьяра, украинская сторона должна будет пройти ещё долгий путь, прежде чем Брюссель примет решение о её членстве.
Премьер-министр также вновь предложил Владимиру Зеленскому встретиться в Закарпатье после того, как поездка главы киевского режима в Будапешт не состоялась. Его визит в Венгрию был запланирован на 8 июня. При этом поездку не удалось согласовать, и она была отложена.
Мадьяр отметил, что сейчас ведутся переговоры о том, где и когда пройдет встреча.
«Я предложил прекрасный город Берегово в Закарпатье на Украине, единственный крупный город с венгерским большинством, поэтому я думаю, что это хорошая идея. Я надеюсь, что эта встреча состоится», — добавил глава правительства Венгрии.
Напомним, 4 июня Петер Мадьяр проинформировал, что Будапешт одобрил открытие переговоров о принятии Украины в ЕС. Он связал это решение с внесением Киевом изменений в законодательство, согласно которым проживающие на украинской территории венгры получат обратно свои основные права.