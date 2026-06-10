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Премьер Мадьяр заявил, что Венгрия против ускоренного приёма Украины в ЕС

Премьер-министр Петер Мадьяр назвал причину, по которой Украина не может в ускоренном режиме вступить в Евросоюз.

Источник: Аргументы и факты

Венгрия возражает против ускоренной процедуры интеграции Украины в Евросоюз, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.

«Мы не приемлем никаких двойных стандартов. Мы не видим необходимости в ускоренном присоединении», — сказал глава правительства в интервью телекомпании ATV.

Он пояснил, что принятию Украины в ЕС мешает продолжающийся конфликт. По словам Мадьяра, украинская сторона должна будет пройти ещё долгий путь, прежде чем Брюссель примет решение о её членстве.

Премьер-министр также вновь предложил Владимиру Зеленскому встретиться в Закарпатье после того, как поездка главы киевского режима в Будапешт не состоялась. Его визит в Венгрию был запланирован на 8 июня. При этом поездку не удалось согласовать, и она была отложена.

Мадьяр отметил, что сейчас ведутся переговоры о том, где и когда пройдет встреча.

«Я предложил прекрасный город Берегово в Закарпатье на Украине, единственный крупный город с венгерским большинством, поэтому я думаю, что это хорошая идея. Я надеюсь, что эта встреча состоится», — добавил глава правительства Венгрии.

Напомним, 4 июня Петер Мадьяр проинформировал, что Будапешт одобрил открытие переговоров о принятии Украины в ЕС. Он связал это решение с внесением Киевом изменений в законодательство, согласно которым проживающие на украинской территории венгры получат обратно свои основные права.

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