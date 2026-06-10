МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Политика премьер-министра Великобритании Кира Стармера подпитывает конфликты, в том числе антимигрантские протесты на улицах североирландского Белфаста. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Политика Стармера подпитывает конфликты», — написал он в X, комментируя публикацию о протестах в Белфасте.
Дмитриев также задался вопросом, почему Стармер откладывает свою отставку, если вся его политика приводит к «эпическому взрыву ненависти и разочарования». По его мнению, исцеление Великобритании возможно только после ухода Стармера. Происходящее там спецпредставитель президента РФ назвал «антиобезглавливающей революцией».
Беспорядки начались после того, как гражданин Судана 8 июня вечером напал в Белфасте с ножом на человека. Несколько британских СМИ сделали вывод на основании опубликованного в соцсетях видео нападения, что преступник, возможно, пытался обезглавить свою жертву. На помощь пострадавшему бросились несколько человек, которые нейтрализовали злоумышленника, он задержан.
Раненый мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Представители полиции, регионального и центрального правительств, церкви уже призвали людей к сдержанности и отказу от насилия.