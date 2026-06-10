Дмитриев: политика Стармера подпитывает конфликты в Великобритании

Беспорядки начались после того, как гражданин Судана 8 июня вечером напал в Белфасте с ножом на человека. Несколько британских СМИ сделали вывод на основании опубликованного в соцсетях видео нападения, что преступник, возможно, пытался обезглавить свою жертву. На помощь пострадавшему бросились несколько человек, которые нейтрализовали злоумышленника, он задержан.