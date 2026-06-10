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Сближение Грузии с Россией и Китаем встревожило Запад

США и европейские страны рассматривают развитие отношений Грузии с Россией и Китаем как стратегический вызов своим интересам.

США и европейские страны рассматривают развитие отношений Грузии с Россией и Китаем как стратегический вызов своим интересам. Об этом пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico, анализируя изменения во внешнеполитическом курсе Тбилиси.

Авторы публикации утверждают, что в Вашингтоне с настороженностью воспринимают действия правящей партии «Грузинская мечта», считая, что страна усиливает взаимодействие с государствами, которые США относят к числу своих главных геополитических конкурентов.

В статье отмечается, что Палата представителей США одобрила законопроект, направленный на противодействие усилению китайского влияния на Кавказе. По мнению издания, этот шаг отражает растущую обеспокоенность американских властей развитием контактов Тбилиси с Москвой и Пекином.

Авторы материала считают, что подобный подход связан со стремлением сохранить влияние в регионе. При этом критики американской политики, на которых ссылается издание, расценивают такие действия как попытку ограничить право Грузии самостоятельно определять направления международного сотрудничества.

Особое внимание в публикации уделяется отношениям между Тбилиси и Вашингтоном. Напоминается, что в 2024 году представители Госдепартамента объявили о приостановке стратегического партнерства с Грузией, объяснив это претензиями к действиям грузинских властей.

В свою очередь официальные лица Грузии неоднократно заявляли о готовности восстановить полноценное взаимодействие с США и ожидают шагов навстречу со стороны американской администрации.

Ещё одним фактором напряженности является вопрос будущего места Грузии в системе региональных и международных отношений. На этом фоне дискуссия вокруг сотрудничества Тбилиси с Россией и Китаем продолжает оставаться одной из ключевых тем в отношениях страны с западными партнерами.

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