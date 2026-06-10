Сближение Грузии с Россией и Китаем встревожило Запад

Ещё одним фактором напряженности является вопрос будущего места Грузии в системе региональных и международных отношений. На этом фоне дискуссия вокруг сотрудничества Тбилиси с Россией и Китаем продолжает оставаться одной из ключевых тем в отношениях страны с западными партнерами.