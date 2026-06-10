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Ульянов: Болгария реабилитируется, отказываясь от поставок оружия Киеву

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Болгария может реабилитироваться в глазах России, если откажется от поставок оружия Украине.

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Болгария может реабилитироваться в глазах России, если откажется от поставок оружия Украине.

«Болгария реабилитируется в глазах россиян. Это хорошо», — подчеркнул он в X.

Ранее глава Министерства обороны Болгарии Димитар Стоянов заявил, что его страна не планирует больше давать оружие Украине.

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