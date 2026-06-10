Кроме того, глава РФПИ задался вопросом, почему британский премьер стремится отложить свою отставку до самого унизительного момента, когда его шаги спровоцируют в королевстве «эпический взрыв ненависти и разочарования». Спецпредставитель президента РФ убеждён, что восстановление этой европейской страны может начаться только после ухода Стармера.