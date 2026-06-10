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Дмитриев высказался о протестах в Белфасте из-за нападения приезжего

Кирилл Дмитриев, комментируя протесты в Северной Ирландии из-за нападения приезжего на прохожего, рассказал, кто виноват в конфликтах в Британии.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Британии Кир Стармер подпитывает конфликты внутри королевства, заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Так он отреагировал протесты, которые вспыхнули в столице Северной Ирландии, городе Белфасте, после нападения приезжего на прохожего. Преступник нанёс жертве несколько ударов и попытался обезглавить.

«Политика Стармера подпитывает конфликты», — написал Дмитриев на своей странице в социальной сети X*.

Кроме того, глава РФПИ задался вопросом, почему британский премьер стремится отложить свою отставку до самого унизительного момента, когда его шаги спровоцируют в королевстве «эпический взрыв ненависти и разочарования». Спецпредставитель президента РФ убеждён, что восстановление этой европейской страны может начаться только после ухода Стармера.

Напомним, ранее приезжему, который напал на прохожего в Северной Ирландии, предъявили обвинения в покушении на убийство. Потерпевший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Также сообщалось, что в сентябре полиция арестовала 30-летнего жителя Британии за изнасилование женщины-сикха во время массовых антииммиграционных протестов в городе Олдбери. По словам жертвы, она просто шла на работу.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

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