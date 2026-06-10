Горит крыша здания панорамы «Оборона Севастополя 1854—1855» из-за БПЛА-атаки

В результате БПЛА-атаки ВСУ повреждения получило здание панорамы «Оборона Севастополя 1854—1855».
Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«БПЛА повредил здание Панорамы “Оборона Севастополя 1854−1855 гг” — горит крыша», — говорится в заявлении главы города.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области после падения обломков БПЛА загорелась ёмкость с топливом.
Жителей домов и подопечных дома престарелых в Миллеровском районе Ростовской области эвакуируют в связи с пожаром, который возник после падения обломков беспилотников.
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