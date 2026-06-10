МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский открыто демонстрирует неуважение к Польше, воспринимая ее руководство марионетками правительства ФРГ, заявил вице-председатель польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Тобиаш Бохеньский в эфире канала Telewizja Republika.
«Зеленский опирается на альянс с Германией. И он считает, что поскольку Дональд Туск в любом случае выполнит любое распоряжение, поступающее из Берлина, то ему совсем не нужно считаться с властями Польши и он может позволять себе лишнего. Центр принятия решений же все равно находится в Германии!» — возмутился депутат.
Так, Бохеньский даже признался, что между Россией и Польшей есть связь, поскольку именно против них Запад исторически использовал и использует государственность Украины.
«Еще во время Первой мировой войны одним из главных сторонников создания украинского государства и пробуждения украинского национального самосознания были немцы. Они считали это инструментом ослабления как Польши, так и России. Так что эти старые геополитические симпатии до сих пор живы, и Зеленский ими активно пользуется», — подытожил он.
За последний месяц отношения между Варшавой и Киевом заметно ухудшились. В мае Владимир Зеленский принял участие в чествованиях нацистского пособника Андрея Мельника, а также присвоил наименование «Имени героев УПА*» отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий предложил рассмотреть лишение Зеленского высшей награды республики. Глава государства добавил, что очень возмущен и разочарован героизацией преступников киевским режимом.
* Запрещенная на территории России террористическая организация.