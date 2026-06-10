ВС США заявили о завершении ударов по Ирану

Представители командования США заявили о завершении ударов по Ирану в ответ на инцидент со сбитым вертолётом.
«Завершили (нанесение — RT.) ударов в целях самообороны по Ирану по приказу верховного главнокомандующего в ответ на сбитый вчера вертолёт сухопутных войск США Apache», — заявило командование в X.
Целями ударов стали ПВО, наземные пункты управления и радары возле Ормузского пролива, отметили в американском командовании.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что иранские силы минувшей ночью сбили вертолёт Apache во время патрулирования над Ормузским проливом. Он отметил, что Соединённые Штаты «должны по необходимости ответить на эту атаку».
Телеканал Al Arabiya со ссылкой на высокопоставленный источник сообщил, что Иран передал международным посредникам, что ненамеренно сбил американский вертолёт.
Соединённые Штаты вскоре начали наносить удары по Ирану в ответ на инцидент со сбитым вертолётом Apache.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что его страна не оставит без ответа удары США.