В Иране атакованы два водохранилища

Власти Ирана заявили, что в городе Сирик также повреждена телекоммуникационная мачта. Местные СМИ передают, что взрывы прозвучали в том числе на острове Кешм, в городах Джаск и Кух-Мобарак.
США начали наносить удары по территории Ирана в ответ на сбитый в районе Ормузского пролива вертолет. По информации Axios, вооруженные силы страны провели как минимум три волны ударов. Власти Ирана в ответ запустили ракеты и беспилотники по американским объектам на Ближнем Востоке.
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