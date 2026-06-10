США и европейские страны рассматривают сотрудничество Грузии с Россией и Китаем как стратегическую угрозу для себя, написало издание L AntiDiplomatico.
«Вашингтон все больше обеспокоен, что руководство в Тбилиси — партия “Грузинская мечта” — делает опасный поворот, отклоняясь в орбиту, контролируемую главными противниками США — Китаем и Россией», — сказано в статье.
Вследствие этого Палата представителей американского Конгресса одобрила законопроект о противодействии влиянию, которое якобы оказывается Китаем на Кавказе. Авторы публикации считают, что подобные шаги США вызваны паранойей, развившейся на фоне потери государством статуса гегемона.
«Закон отражает все ужесточающуюся позицию Вашингтона, который рассматривает сотрудничество между Грузией, Россией и Китаем как стратегическую угрозу. Однако, как утверждают критики, это гегемонистская попытка ограничить суверенное право “Тбилиси самому выбирать партнеров по развитию”», — говорится в материале.
Авторы статьи также добавили, что подобная политика США и Европы направлена на предотвращение нормализации российско-грузинских отношений.
Напомним, в феврале 2025 года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что его правительство смогло предотвратить открытие «второго военного фронта» против России, несмотря на старания оппонентов.