На Западе политику властей Грузии назвали угрозой

«Закон отражает все ужесточающуюся позицию Вашингтона, который рассматривает сотрудничество между Грузией, Россией и Китаем как стратегическую угрозу. Однако, как утверждают критики, это гегемонистская попытка ограничить суверенное право “Тбилиси самому выбирать партнеров по развитию”», — говорится в материале.