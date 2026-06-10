Сбит ещё один БПЛА, летевший на Москву

Силы ПВО армии России сбили ещё один украинский дрон, летевший на Москву.
Об этом заявил мэр Сергей Собянин.
«Сбит один беспилотник, летевший на Москву», — сообщил глава города в «Максе».
Ранее в результате БПЛА-атаки ВСУ повреждения получило здание панорамы «Оборона Севастополя 1854—1855». Горит крыша, пишет губернатор Михаил Развожаев.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше