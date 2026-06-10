Иран предупредил США о масштабном ответе в случае повторения атак с их стороны

Ранее Центральное командование ВС США сообщило, что нанесло удары по Ирану после того, как над Ормузским проливом был сбит американский вертолет Apache. После этого обстрела Ирана со стороны США КСИР провел несколько атак на базы США в Ближневосточном регионе.
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Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше