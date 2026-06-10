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Иран предупредил США о масштабном ответе в случае повторения атак с их стороны

ТЕГЕРАН, 10 июня. /ТАСС/. ВС Ирана начнут широкомасштабные атаки против США в случае повторения нападений с их стороны. Об этом заявил центральный штаб «Хатам аль-Анбия» иранских ВС.

Источник: AP 2024

«Противоправная армия США должна знать, что если Исламская Республика Иран будет повторно атакована, то за этим последуют массовые и широкомасштабные атаки на цели в регионе», — приводит фрагмент заявления военного командования агентство Mehr.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило, что нанесло удары по Ирану после того, как над Ормузским проливом был сбит американский вертолет Apache. После этого обстрела Ирана со стороны США КСИР провел несколько атак на базы США в Ближневосточном регионе.

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