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Ролевые игры: эксперт объяснил странные жесты Зеленской в Таллине

Визит Зеленских в Таллин сразу после поездки в Лондон вызвал немало вопросов. Многие эксперты обратили внимание на поведение Елены Зеленской. Её жесты оценил в эксклюзивном интервью aif.ru политолог‑международник Руслан Панкратов.

Источник: Аргументы и факты

В Сети опубликовали фото Зеленского с супругой, сделанные во время их визита в Таллин. Пользователи обратили внимание на «замороженные» выражения лиц политика и его жены, а также на их жесты. Эти кадры разобрал в эксклюзивном интервью aif.ru политолог‑международник Руслан Панкратов.

«Эта поездка точно не про семейную драму, а про тщательно выстроенную ролевую конструкцию. Пара Зеленских изначально заходит как “политическое ядро + гуманитарный фасад”. Микромизансцены украинской пары укладываются в норму протокольного поведения.

На крыльце оба, как и эстонская пара, стоят в одинаковой «строевой» стойке с сомкнутыми руками — это выученный протокол. В рабочих эпизодах он всегда на острие: активная мимика, жестикуляция, постоянные микроулыбки к хозяевам; она — во второй линии, с минимальной спонтанной мимикой и почти полным отказом от «семейных» жестов в кадре, что типично для первой леди, сознательно сжимающей эмоциональный фон.

В сумме визит производит впечатление слаженного дуэта ролей: он — эмоционально включённый фронтмен, она — сдержанный, почти «замороженный» гуманитарный фасад", — объяснил эксперт.

Ранее в эксклюзивной беседе с aif.ru экс‑нардеп Спиридон Килинкаров рассказал, какие вопросы может обсудить Зеленский в Таллине.