Ролевые игры: эксперт объяснил странные жесты Зеленской в Таллине

В Сети опубликовали фото Зеленского с супругой, сделанные во время их визита в Таллин. Пользователи обратили внимание на «замороженные» выражения лиц политика и его жены, а также на их жесты. Эти кадры разобрал в эксклюзивном интервью aif.ru политолог‑международник Руслан Панкратов.
«Эта поездка точно не про семейную драму, а про тщательно выстроенную ролевую конструкцию. Пара Зеленских изначально заходит как “политическое ядро + гуманитарный фасад”. Микромизансцены украинской пары укладываются в норму протокольного поведения.
На крыльце оба, как и эстонская пара, стоят в одинаковой «строевой» стойке с сомкнутыми руками — это выученный протокол. В рабочих эпизодах он всегда на острие: активная мимика, жестикуляция, постоянные микроулыбки к хозяевам; она — во второй линии, с минимальной спонтанной мимикой и почти полным отказом от «семейных» жестов в кадре, что типично для первой леди, сознательно сжимающей эмоциональный фон.
В сумме визит производит впечатление слаженного дуэта ролей: он — эмоционально включённый фронтмен, она — сдержанный, почти «замороженный» гуманитарный фасад", — объяснил эксперт.
Ранее в эксклюзивной беседе с aif.ru экс‑нардеп Спиридон Килинкаров рассказал, какие вопросы может обсудить Зеленский в Таллине.