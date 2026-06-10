Ролевые игры: эксперт объяснил странные жесты Зеленской в Таллине

На крыльце оба, как и эстонская пара, стоят в одинаковой «строевой» стойке с сомкнутыми руками — это выученный протокол. В рабочих эпизодах он всегда на острие: активная мимика, жестикуляция, постоянные микроулыбки к хозяевам; она — во второй линии, с минимальной спонтанной мимикой и почти полным отказом от «семейных» жестов в кадре, что типично для первой леди, сознательно сжимающей эмоциональный фон.