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Кандидат в генсеки: ООН должна попытаться помочь урегулированию на Украине

Организация Объединённых Наций обязана попытаться содействовать урегулированию украинского конфликта.

Организация Объединённых Наций обязана попытаться содействовать урегулированию украинского конфликта.

Об этом РИА Новости сказала кандидат на пост генсека ООН Ребека Гринспан.

«ООН должна попытаться. Мы должны попытаться и убедить (стороны — RT.), что у нас есть что-то, что можно положить на стол переговоров», — подчеркнула она.

Ранее Гринспан заявила, что единственный путь решения конфликта на Украине — взаимодействие со всеми сторонами.

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что переговоров с Украиной сейчас нет, так как Киев показал свою недоговороспособность.

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