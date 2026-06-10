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Подписавший контракт студент Сенгепов рассказал о преимуществах службы

По словам бойца, решение подписать контракт с Минобороны он принял, «чтобы помочь парням ковать победу».

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Специальный контракт с Минобороны РФ позволяет заменить прохождение службы, а обучение на должность оператора беспилотных систем дает диплом и профессию. Об этом рассказал оператор БПЛА группировки войск «Центр» Олег Сенгепов в видео, предоставленном Минобороны РФ.

Сенгепов учился на втором курсе Югорского государственного университета на специальности «электрик». По словам бойца, решение подписать контракт с Минобороны он принял, «чтобы помочь парням ковать победу».

«Я подумал и заместо срочной службы решил подписать спецконтракт. Там получаешь ветерана боевых действий, потому что служба проходит в тыловых районах зоны проведения спецоперации», — рассказал он. Кроме того, добавил боец, после обучения выдают диплом и квалификацию.

По словам Сенгепова, перед тем, как отправиться на обучение, у него поинтересовались, чем именно он хочет управлять: наземными робототехническими комплексами, безэкипажными катерами или беспилотными летательными аппаратами. «Я сказал: “Я хочу летать!” — указал военнослужащий.

В Минобороны отметили, что для граждан, поступающих на военную службу в подразделения войск беспилотных систем, предусмотрена возможность заключения контракта на один и более по выбору гражданина. Базовым принципом отбора является исключительно добровольное волеизъявление, любые формы принуждения к подписанию контракта категорически исключены.

Важным условием является то, что военнослужащий, зачисленный в войска беспилотных систем, закрепляется за данной системой и не подлежит переводу в иные подразделения Вооруженных Сил России без его согласия. Эта норма зафиксирована как в тексте контракта, так и в нормативно-правовых актах Российской Федерации.

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