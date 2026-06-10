Депутат Якубовский: водонагреватель не должен создавать рисков для соседей

В большинстве случаев установка бытового электрического водонагревателя в квартире не требует получения специальных разрешений. Однако собственнику важно убедиться, что оборудование подключается без вмешательства в общедомовые инженерные системы, а электропроводка рассчитана на дополнительную нагрузку.
Об этом рассказал в беседе с RT член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
«Особенно внимательно стоит подходить к выбору проточных водонагревателей, поскольку они потребляют значительно больше электроэнергии, чем накопительные модели. При наличии сомнений лучше заранее проконсультироваться со специалистами», — посоветовал он.
По словам парламентария, установка водонагревателя не должна создавать рисков для соседей и нарушать работу инженерных систем дома.
«Поэтому важно не экономить на качестве монтажа», — заключил депутат.
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