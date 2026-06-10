Депутат Якубовский: водонагреватель не должен создавать рисков для соседей

В большинстве случаев установка бытового электрического водонагревателя в квартире не требует получения специальных разрешений. Однако собственнику важно убедиться, что оборудование подключается без вмешательства в общедомовые инженерные системы, а электропроводка рассчитана на дополнительную нагрузку.