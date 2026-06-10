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Депутат Якубовский: водонагреватель не должен создавать рисков для соседей

В большинстве случаев установка бытового электрического водонагревателя в квартире не требует получения специальных разрешений. Однако собственнику важно убедиться, что оборудование подключается без вмешательства в общедомовые инженерные системы, а электропроводка рассчитана на дополнительную нагрузку.

Источник: RT на русском

В большинстве случаев установка бытового электрического водонагревателя в квартире не требует получения специальных разрешений. Однако собственнику важно убедиться, что оборудование подключается без вмешательства в общедомовые инженерные системы, а электропроводка рассчитана на дополнительную нагрузку.

Об этом рассказал в беседе с RT член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«Особенно внимательно стоит подходить к выбору проточных водонагревателей, поскольку они потребляют значительно больше электроэнергии, чем накопительные модели. При наличии сомнений лучше заранее проконсультироваться со специалистами», — посоветовал он.

По словам парламентария, установка водонагревателя не должна создавать рисков для соседей и нарушать работу инженерных систем дома.

«Поэтому важно не экономить на качестве монтажа», — заключил депутат.

Ранее в Госдуме назвали нюансы, которые нужно знать перед установкой кондиционера.