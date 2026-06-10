L'AntiDiplomatico: США считают сотрудничество Грузии с Россией и КНР угрозой

Власти Соединённых Штатов и ЕС считают взаимодействие Грузии с Россией и КНР угрозой собственным интересам.
Об этом пишет L'AntiDiplomatico.
«Вашингтон всё больше обеспокоен, что руководство в Тбилиси — партия “Грузинская мечта” — делает опасный поворот, отклоняясь в орбиту, контролируемую главными противниками США — Китаем и Россией», — указано в материале.
Отмечается, что из-за этих опасений Палата представителей одобрила закон о противодействии контролю КНР над Кавказом.
Подобный подход западных стран направлен против возможной нормализации российско-грузинских отношений, считают авторы публикации.