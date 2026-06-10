Операторы Южной группировки перехватили шесть ударных дронов ВСУ «Марсианин-2»

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Операторы беспилотников Южной группировки войск уничтожили шесть ударных дронов ВСУ «Марсианин-2». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Расчеты БПЛА отдельного полка беспилотных систем “Буревестник” Южной группировки войск продолжают успешно противодействовать беспилотной авиации противника, уничтожая ударные дроны еще на подлете к позициям российских войск. На этот раз целями операторов стали ударные беспилотники ВСУ Swiftbeat Hornet (“Марсианин-2”)», — говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах показано уничтожение шести беспилотников ВСУ.
В ведомстве отметили, что несмотря на высокую скорость и маневренность, дроны ВСУ были успешно перехвачены и уничтожены, не успев выполнить поставленные задачи.