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Операторы Южной группировки перехватили шесть ударных дронов ВСУ «Марсианин-2»

В Минобороны РФ заявили, что несмотря на высокую скорость и маневренность, дроны ВСУ были успешно перехвачены и уничтожены.

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Операторы беспилотников Южной группировки войск уничтожили шесть ударных дронов ВСУ «Марсианин-2». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Расчеты БПЛА отдельного полка беспилотных систем “Буревестник” Южной группировки войск продолжают успешно противодействовать беспилотной авиации противника, уничтожая ударные дроны еще на подлете к позициям российских войск. На этот раз целями операторов стали ударные беспилотники ВСУ Swiftbeat Hornet (“Марсианин-2”)», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах показано уничтожение шести беспилотников ВСУ.

В ведомстве отметили, что несмотря на высокую скорость и маневренность, дроны ВСУ были успешно перехвачены и уничтожены, не успев выполнить поставленные задачи.

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