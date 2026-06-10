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Группировка «Запад» сбила в воздухе 59 тяжелых гексакоптеров ВСУ за сутки

Российские силы также уничтожили 59 беспилотников самолетного типа противника.

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы группировки войск «Запад» за сутки сбили в воздухе 59 беспилотников самолетного типа и 59 тяжелых гексакоптеров ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра «Запада» Леонид Шаров.

«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 59 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 59 тяжелых боевых гексакоптеров противника», — сказал он.

Шаров добавил, что также за сутки подразделениями группировки были вскрыты и уничтожены 59 пунктов управления БПЛА, 2 станции спутниковой связи Starlink, 20 наземных робототехнических комплексов и 3 полевых склада боеприпасов.

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