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Саперы «Севера» используют «Сферу» для обследования труднодоступных зон

В Минобороны РФ пояснили, что устройство предназначено для дистанционного заброса в труднодоступные зоны и оснащено системой позиционирования, обеспечивающей автоматическое принятие вертикального положения.

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Саперы группировки войск «Север» для обследования труднодоступных зон в ходе разминирования приграничных и сельскохозяйственных территорий на сумском направлении используют устройство «Сфера» с четырьмя камерами. Об этом ТАСС рассказали в Минобороны РФ.

«Для выполнения задач по обследованию объектов используются современные технические средства, в частности, досмотровое устройство “Сфера”. Данное устройство предназначено для проведения видео- и аудиомониторинга в труднодоступных и потенциально опасных зонах с последующей передачей данных на пульт управления», — отметили в ведомстве.

Там пояснили, что устройство представляет собой сферу, оснащенную четырьмя видеокамерами со светодиодной подсветкой, микрофоном и передатчиком. Оно предназначено для дистанционного заброса в труднодоступные зоны и оснащено системой позиционирования, обеспечивающей автоматическое принятие вертикального положения.

Кроме того, «Сфера» может передавать видео с четырех камер без потери изображения.