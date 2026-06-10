Саперы «Севера» используют «Сферу» для обследования труднодоступных зон

«Для выполнения задач по обследованию объектов используются современные технические средства, в частности, досмотровое устройство “Сфера”. Данное устройство предназначено для проведения видео- и аудиомониторинга в труднодоступных и потенциально опасных зонах с последующей передачей данных на пульт управления», — отметили в ведомстве.