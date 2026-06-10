Саперы «Севера» используют «Сферу» для обследования труднодоступных зон

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Саперы группировки войск «Север» для обследования труднодоступных зон в ходе разминирования приграничных и сельскохозяйственных территорий на сумском направлении используют устройство «Сфера» с четырьмя камерами. Об этом ТАСС рассказали в Минобороны РФ.
«Для выполнения задач по обследованию объектов используются современные технические средства, в частности, досмотровое устройство “Сфера”. Данное устройство предназначено для проведения видео- и аудиомониторинга в труднодоступных и потенциально опасных зонах с последующей передачей данных на пульт управления», — отметили в ведомстве.
Там пояснили, что устройство представляет собой сферу, оснащенную четырьмя видеокамерами со светодиодной подсветкой, микрофоном и передатчиком. Оно предназначено для дистанционного заброса в труднодоступные зоны и оснащено системой позиционирования, обеспечивающей автоматическое принятие вертикального положения.
Кроме того, «Сфера» может передавать видео с четырех камер без потери изображения.