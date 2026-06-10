Группировка «Восток» поразила опорные пункты ВСУ на Запорожье

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Дроноводы группировки «Восток» поразили опорники ВСУ в Запорожской области. FPV-дроны были наведены расчетом дрона-разведчика «Князь Вещий Олег», сообщили в Минобороны РФ.
В ходе воздушной разведки в Запорожской области разведывательный расчет БПЛА «Князь Вещий Олег» обнаружил замаскированные опорные пункты и скопление живой силы противника. Борт выполнил роль наводчика и воздушного ретранслятора, передав координаты целей расчетам ударных беспилотников.
«Борт самолетного типа, расчет находится на удалении 15−20 км от линии боевого соприкосновения. После запуска дальность полета самого аппарата достигает 45 км. На борт крепится ретранслятор, что позволяет запускать в связке с ним ударные FPV-дроны. Подключаясь к нашему борту, ударники получают значительно большую дальность поражения», — рассказал оператор БПЛА с позывным Амур.
Благодаря слаженной работе разведки и использованию воздушного ретранслятора, FPV-дроны беспрепятственно преодолели дистанцию и нанесли удары. Благодаря этому опорные пункты были разрушены, живая сила ВСУ ликвидирована.