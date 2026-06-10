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Беспилотник скорректировал авиаудар по пункту БПЛА ВСУ

В Минобороны РФ заявили, что кадры объективного контроля подтвердили попадание бомб и уничтожение выявленных целей.

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Авиационный удар с применением авиабомб ФАБ-250, скорректированный беспилотником, уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Расчет разведывательного беспилотного летательного аппарата войск беспилотных систем в составе 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск “Центр” скорректировал авиационный удар с применением авиабомб ФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции по пункту управления БПЛА формирований ВСУ на добропольском направлении», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что кадры объективного контроля подтвердили попадание бомб и уничтожение выявленных целей.

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