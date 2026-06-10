Беспилотник скорректировал авиаудар по пункту БПЛА ВСУ

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Авиационный удар с применением авиабомб ФАБ-250, скорректированный беспилотником, уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Расчет разведывательного беспилотного летательного аппарата войск беспилотных систем в составе 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск “Центр” скорректировал авиационный удар с применением авиабомб ФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции по пункту управления БПЛА формирований ВСУ на добропольском направлении», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что кадры объективного контроля подтвердили попадание бомб и уничтожение выявленных целей.