Группировка «Центр» уничтожила восемь коптеров ВСУ на добропольском направлении

В ведомстве добавили, что также на добропольском направлении расчеты ударных беспилотников «Молния-2» с термобарическими снарядами подразделения радиационной, химической и биологической защиты нанесли удар по скоплению живой силы противника, закрепившейся в строениях одного из населенных пунктов.