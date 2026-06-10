Группировка «Центр» уничтожила восемь коптеров ВСУ на добропольском направлении

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Операторы беспилотников группировки войск «Центр» перехватили и уничтожили в небе восемь тяжелых коптеров ВСУ на добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Военнослужащие подразделения войск беспилотных систем в составе 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Центр”, применив дроны-перехватчики, уничтожили в небе восемь тяжелых коптеров формирований ВСУ на добропольском направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что также на добропольском направлении расчеты ударных беспилотников «Молния-2» с термобарическими снарядами подразделения радиационной, химической и биологической защиты нанесли удар по скоплению живой силы противника, закрепившейся в строениях одного из населенных пунктов.