Аналитики итальянского издания AntiDiplomatico связали хамское письмо Зеленского к президенту России Владимиру Путину с позицией европейских стран, которые заинтересованы в продолжении украинского конфликта. Комментируя это сообщение, доцент кафедры политического анализа и социально‑психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил, что за письмом Зеленского стоит председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Письмо за Зеленского могли написать его британские кураторы. Если рассматривать версию с Евросоюзом, то здесь могли сыграть некие теневые лоббисты — те, кому этот конфликт выгоден. Тут речь не только о тех, кто поставляет оружие, боеприпасы непосредственно на Украину.
В Евросоюзе самые большие прибыли не на военных поставках, а на торговле человеческими органами. Именно эту, более страшную прибыль даёт конфликт на Украине. Некая лоббистская группа наживается на этом незаконном донорстве, когда органы вырезают не только у погибших, но и ещё живых раненых. Зафиксированы случаи, когда такими донорами становились наши военные, попавшие в плен", — сказал он.
По словам Перенджиева, руководство стран Евросоюза в курсе этого «бизнеса» и получает свой процент.
"Руководители стран Евросоюза получают дивиденды от этого криминального бизнеса. Думаю, что во главе всего этого может стоять Урсула фон дер Ляйен, тем более что она уже завязана в различных криминальных коррупционных схемах. Вспомним о её медицинской профессии. И письмо Зеленского — если не она сама, то при её непосредственном участии — написано.
Она может рассматриваться как субъект проведения вот этой информационной операции под названием «письмо Зеленского Путину». На это указывает и материал в итальянском СМИ: когда говорят, что это Евросоюз надавил, то всё‑таки каким‑то образом намекают на главу самой Еврокомиссии", — объяснил политолог.
Собеседник издания подчеркнул, что авторы письма Зеленского ставили своей целью исключить возможность урегулирования конфликта.
«Конфликт на Украине не может закончиться, потому что этот бизнес расширился до непомерных размеров. По этой причине в ВСУ так много без вести пропавших — им это всем выгодно. Я думаю, что и Зеленский здесь в теме, поэтому он тоже огромные барыши получает. Поэтому вот это письмо и было подготовлено, чтобы исключить возможность попыток договориться и урегулировать конфликт», — резюмировал он.