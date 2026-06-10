Под покровительством Урсулы: хамство Зеленского поощряют в ЕС

«Конфликт на Украине не может закончиться, потому что этот бизнес расширился до непомерных размеров. По этой причине в ВСУ так много без вести пропавших — им это всем выгодно. Я думаю, что и Зеленский здесь в теме, поэтому он тоже огромные барыши получает. Поэтому вот это письмо и было подготовлено, чтобы исключить возможность попыток договориться и урегулировать конфликт», — резюмировал он.