Механик Рыбаченко сравнил управление танком Т-80 с вождением машины с АКПП

«Если есть навык [вождения] в гражданской жизни, например, я тракторист, то ничего сложного [в управлении танком] нет. Если брать управление базовыми педалями, то это как на автомобиле. Если брать, как в данном случае, 80-ку (танк Т-80 — прим. ТАСС), там как на иномарке, на автомате (на АКПП — прим. ТАСС). Со сцепления трогаешься, остальное управление педалью происходит», — сказал он на видео Минобороны РФ.