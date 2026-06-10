Механик Рыбаченко сравнил управление танком Т-80 с вождением машины с АКПП

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Процесс управления танком Т-80 схож с вождением автомобиля с автоматической коробкой переключения передач (АКПП). Такое мнение выразил старший механик роты 74-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Павел Рыбаченко.
«Если есть навык [вождения] в гражданской жизни, например, я тракторист, то ничего сложного [в управлении танком] нет. Если брать управление базовыми педалями, то это как на автомобиле. Если брать, как в данном случае, 80-ку (танк Т-80 — прим. ТАСС), там как на иномарке, на автомате (на АКПП — прим. ТАСС). Со сцепления трогаешься, остальное управление педалью происходит», — сказал он на видео Минобороны РФ.
Также в военном ведомстве рассказали о боевом выезде одного из экипажей танка Т-80БВМ 74-й бригады. Так, военнослужащие разрушили опорный пункт и пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на добропольском направлении. Также в результате поражения осколочно-фугасными снарядами 125 мм калибра были уничтожены живая сила, инженерные сооружения и использовавшееся для управления FPV-дронами оборудование связи противника.
Т-80БВМ является современной версией советского танка Т-80. Благодаря модернизации повысились его основные боевые качества: огневая мощь, защищенность, подвижность и командная управляемость. Двигатель Т-80БВМ хорошо работает при самом сильном морозе. Машина может запускаться при температуре минус 40 градусов, разгоняться по прямой с высокой скоростью, делать эффектные развороты и рекордные прыжки. Обновленные Т-80БВМ поступают в российскую армию с 2017 года. Танк отвечает всем современным требованиям и хорошо зарекомендовал себя при эксплуатации в разных климатических условиях.