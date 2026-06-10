Чекунков: Северный морской путь открыт для всех стран

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что Северный морской путь готов к использованию любыми странами, в том числе западными. При этом он указал, что Россия сохраняет суверенитет над этим маршрутом.
«Севморпуть готов для любых стран. Важно, что кто бы ни решил по нему идти, он будет безальтернативно пользоваться российским ледовым прикрытием, прикрытием аварийно-спасательных центров, информацией с наших космических спутников», — сказал министр в интервью «Известиям».
Господин Чекунков отметил, что интерес к Севморпути растет из-за эскалации на Ближнем Востоке и трудностей с проходом через традиционные морские пути. По словам министра, европейская продукция уже транспортируется по Севморпути, в частности для этих целей используются китайские суда.