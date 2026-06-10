«Без шансов на успех»: в Германии усомнились в итогах саммита по Украине

Авторы публикации также указывают на сохраняющиеся принципиальные разногласия между участниками конфликта. В статье говорится, что Европа не готова поддержать вариант урегулирования, который может быть воспринят как успех России, тогда как Москва не демонстрирует намерения отказаться от своих ключевых требований.