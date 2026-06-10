«Без шансов на успех»: в Германии усомнились в итогах саммита по Украине

Инициатива европейских лидеров по урегулированию украинского конфликта, обсуждавшаяся на встрече с Владимиром Зеленским в Лондоне, в нынешнем виде вряд ли сможет привести к реальному переговорному процессу. К такому выводу пришли авторы немецкой газеты Berliner Zeitung.
Издание отмечает, что прошедшие переговоры были призваны придать новый импульс дипломатическим усилиям, однако предложенный по их итогам подход не учитывает позицию Москвы. По мнению автора публикации, ставка европейских государств на усиление политического, экономического и военного давления на Россию вызывает серьезные вопросы с точки зрения эффективности.
В материале подчеркивается, что западные страны по-прежнему рассчитывают добиться изменения российской позиции за счет внешнего воздействия. Вместе с тем, как считает газета, подобная стратегия не демонстрирует признаков того, что способна приблизить стороны к компромиссу.
Авторы публикации также указывают на сохраняющиеся принципиальные разногласия между участниками конфликта. В статье говорится, что Европа не готова поддержать вариант урегулирования, который может быть воспринят как успех России, тогда как Москва не демонстрирует намерения отказаться от своих ключевых требований.
Переговоры в Лондоне состоялись на Даунинг-стрит при участии президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и Владимира Зеленского. По итогам встречи стороны заявили о намерении расширять сотрудничество в сфере производства дальнобойных вооружений и систем противовоздушной обороны для Украины.
Дополнительным фактором, осложняющим перспективы любых дипломатических инициатив, остается сохраняющееся расхождение взглядов сторон на условия возможного урегулирования. На этом фоне эксперты и зарубежные СМИ продолжают отмечать, что достижение договоренностей потребует учета интересов всех участников конфликта, без чего вероятность продвижения мирных инициатив остается крайне низкой.
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