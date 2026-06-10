МИД РФ: Россия настаивает на выводе американского ядерного оружия из Европы

Россия настаивает на том, чтобы американское ядерное оружие было выведено из Европы, а вся инфраструктура для его размещения демонтирована. Об этом во вторник, 9 июня, заявил глава российской делегации на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.
По словам дипломата, размещенное в Европе американское ядерное оружие является по сути стратегическим, принимая во внимание возможность поражения важнейших объектов гражданской и военной инфраструктуры на территории России.
— Поэтому мы настаиваем на том, чтобы оно было выведено из Европы, возвращено в США и вся инфраструктура для его размещения на территории Европы была демонтирована, — цитирует Белоусова ТАСС.
Помимо этого, в конце апреля в российском МИД заявили, что «некие силы» в Великобритании и во Франции рассматривали идею о передаче Украине элементов ядерного оружия.
Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина в буквальном смысле «выцыганивает» ядерную составляющую у Франции и Великобритании. На этом фоне она призвала эти страны подумать над тем, как Киев воспользуется таким вооружением.