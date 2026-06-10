МИД РФ: Россия настаивает на выводе американского ядерного оружия из Европы

Россия настаивает на том, чтобы американское ядерное оружие было выведено из Европы, а вся инфраструктура для его размещения демонтирована. Об этом во вторник, 9 июня, заявил глава российской делегации на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.