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Боится покушения: стало известно, почему Зеленский с женой улетел в Эстонию

Визит Зеленского с женой в Эстонию вызвал множество вопросов, главный из которых — почему супруги вместе отправились в Таллин? На него ответил в эксклюзивном интервью aif.ru политолог Василий Вакаров.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский с супругой 9 июня прибыли в Таллин. До этого украинский политик находился в Лондоне. В эксклюзивном комментарии aif.ru член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров объяснил, почему Зеленский начал активный «политический туризм».

«Зеленский в последние дни практически не находится в Киеве. Такое впечатление, что его на Украине “ничего не держит”. Это и понятно: украинцы давно перестали быть “его народом”. Кроме того, он действительно боится покушения как на себя, так и на свою жену. Именно поэтому он взял Елену Зеленскую в поездку на форум в Эстонию.

Владимир Путин заявил публично: «Работайте, братья!». Вот Зеленский и решил, что удары могут наноситься как по нему, так и по его супруге, поэтому поспешил уехать пересидеть за рубежом", — сказал он.

Ранее в эксклюзивном комментарии aif.ru экс‑нардеп Спиридон Килинкаров поделился мнением, что визит Зеленского в Таллин может быть связан с переносом в Эстонию производства дронов для ВСУ.