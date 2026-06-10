Зеленский, осознав, что результаты от его хамского письма российскому президенту Владимиру Путину оказались вовсе не такими, как он ожидал, сорвался с места и в срочном порядке покинул страну. В политическое турне он отправился не один, а в сопровождении супруги Елены.
Нахамил, испугался и убежал.
В эксклюзивном интервью aif.ru член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров обратил внимание на то, что Зеленский делает вид, словно его ничего не связывает с собственной страной.
«Зеленский в последние дни практически не находится в Киеве. Такое впечатление, что его на Украине “ничего не держит”. Это и понятно: украинцы давно перестали быть “его народом”. Кроме того, он действительно боится покушения как на себя, так и на свою жену. Именно поэтому он взял Елену Зеленскую в поездку на форум в Эстонию», — заявил Вакаров.
Ключевой деталью стала недавняя публичная фраза. Аналитик напоминает, что после громкого заявления президента России настроения в Киеве кардинально изменились.
«Владимир Путин заявил публично: “Работайте, братья!”. Вот Зеленский и решил, что удары могут наноситься как по нему, так и по его супруге, поэтому поспешил уехать пересидеть за рубежом», — резюмировал эксперт.
Политический туризм за госсчет.
Политик, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в эксклюзивном комментарии aif.ru предположил, что поездка Зеленского с супругой в Таллин — лишь политический туризм за госсчет.
«Зеленский достаточно часто берёт Елену с собой в последнее время, как Ермака не стало. Он до этого был в Лондоне. Может быть, супруга изъявила желание попутешествовать за государственный счёт», — отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru политик, экс‑депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Килинкаров подчеркнул, что это не просто разовая акция, а давно отлаженная система. Пока украинцы сидят без света и денег, их лидер предпочитает колесить по миру.
«185 поездок осуществил в разные страны. Он практически весь мир объездил. Наверное, не осталось ни одной страны, где бы он не побывал с женой. Это такой политический туризм за счёт государства», — добавил Килинкаров.
Действительно, статистика неумолима: количество стран, посещенных Зеленским за время его каденции, перевалило далеко за полтораста. Это больше, чем у любого другого европейского лидера.
Ролевые игры Зеленских в Таллине.
Визит Зеленских в Таллин широко осветили в западной прессе. Камера ухватила то,
что, возможно, супруги не хотели показать или же, наоборот, нарочито продемонстрировали. Появившиеся в Сети снимки проанализировал в эксклюзивном интервью aif.ru политолог‑международник Руслан Панкратов.
«Эта поездка точно не про семейную драму, а про тщательно выстроенную ролевую конструкцию. Пара Зеленских изначально заходит как “политическое ядро + гуманитарный фасад”. Микромизансцены украинской пары укладываются в норму протокольного поведения», — объяснил эксперт.
Панкратов обратил внимание на детали, которые выдают «ролевые игры». На крыльце оба, как и эстонская пара, стоят в одинаковой «строевой» стойке с сомкнутыми руками — это выученный протокол.
«В рабочих эпизодах он всегда на острие: активная мимика, жестикуляция, постоянные микроулыбки к хозяевам; она — во второй линии, с минимальной спонтанной мимикой и почти полным отказом от “семейных” жестов в кадре, что типично для первой леди, сознательно сжимающей эмоциональный фон», — проанализировал кадры эксперт.
Панкратов резюмировал, что в сумме визит производит впечатление слаженного дуэта ролей: он — эмоционально включённый фронтмен, она — сдержанный, почти «замороженный» гуманитарный фасад.