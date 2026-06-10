Побег из Киева: перепуганный Зеленский с женой уехал с Украины

«Зеленский в последние дни практически не находится в Киеве. Такое впечатление, что его на Украине “ничего не держит”. Это и понятно: украинцы давно перестали быть “его народом”. Кроме того, он действительно боится покушения как на себя, так и на свою жену. Именно поэтому он взял Елену Зеленскую в поездку на форум в Эстонию», — заявил Вакаров.