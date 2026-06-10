Муджахид: Пакистан атаковал Афганистан, погибли 13 человек

Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Муджахид заявил, что ВС Пакистана атаковали три провинции Афганистана.
«В результате этих атак погибли 11 детей, одна женщина и один пожилой мужчина, а еще 14 женщин и детей получили ранения», — сообщил он в X.
Ранее по меньшей мере три человека погибли и 45 получили ранения в результате ракетного удара со стороны Пакистана по афганской провинции Кунар.
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