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Муджахид: Пакистан атаковал Афганистан, погибли 13 человек

Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Муджахид заявил, что ВС Пакистана атаковали три провинции Афганистана.

Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Муджахид заявил, что ВС Пакистана атаковали три провинции Афганистана.

«В результате этих атак погибли 11 детей, одна женщина и один пожилой мужчина, а еще 14 женщин и детей получили ранения», — сообщил он в X.

Ранее по меньшей мере три человека погибли и 45 получили ранения в результате ракетного удара со стороны Пакистана по афганской провинции Кунар.

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