Тренинги по уничтожению дронов ВСУ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Росгвардейцы доводят до автоматизма процессы обнаружения, сопровождения и уничтожения вражеских БПЛА в Херсонской и Запорожской областях.
Особое внимание уделяется слаженности действий подразделений и меткости стрельбы из стрелкового оружия. В ведомстве уточнили: тренировки в условиях, максимально приближенных к боевым, позволяют решать задачи по защите гражданских и военных объектов, минимизируя угрозы с воздуха.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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