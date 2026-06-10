Ветеринар Колесникова: кондиционер может быть опасен для питомцев после прогулки

Кондиционер помогает животным легче переносить жару, однако неправильное использование может привести к проблемам со здоровьем. Основную угрозу представляют слишком низкая температура и постоянное нахождение питомца под прямым потоком холодного воздуха.
В беседе с RT ветеринарный врач компании-производителя натуральных рационов SUPERPET Наталья Колесникова предупредила, что резкий перепад между жарой на улице и холодом в помещении создаёт дополнительную нагрузку на организм животного.
«Это может спровоцировать воспалительные процессы, обострение хронических заболеваний суставов и мышц, а также раздражение слизистых оболочек дыхательных путей», — добавила она.
По словам эксперта, летом владельцы чаще всего обращаются с жалобами на насморк, кашель или воспаление глаз у питомцев.
Отмечается, что особенно чувствительны к переохлаждению маленькие собаки, короткошёрстные породы, пожилые животные, питомцы с хроническими заболеваниями, а также кошки, которые любят спать непосредственно под кондиционером.
«Никогда не располагайте лежанку питомца прямо под ним. Отдельную опасность кондиционер представляет после прогулки. Если собака или кошка вернулась домой перегретой, не стоит сразу включать максимальное охлаждение. После жары организм должен охлаждаться постепенно. Резкий холод для разгорячённого животного — такой же стресс, как для человека ледяной душ после сауны», — объяснила специалист.
То же самое касается ситуации, когда питомец искупался в реке и пришёл домой мокрым, предупредила собеседница RT.
«Высушите шерсть и только потом включайте кондиционер. Иначе животное может простудиться. При этом важно, чтобы у него всегда оставался выбор: находиться в прохладной комнате или перейти в более тёплое место. Также необходимо, чтобы всегда была в доступе свежая прохладная вода», — заключила она.
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