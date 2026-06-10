Ветеринар Колесникова: кондиционер может быть опасен для питомцев после прогулки

«Высушите шерсть и только потом включайте кондиционер. Иначе животное может простудиться. При этом важно, чтобы у него всегда оставался выбор: находиться в прохладной комнате или перейти в более тёплое место. Также необходимо, чтобы всегда была в доступе свежая прохладная вода», — заключила она.