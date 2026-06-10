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Ударные дроны «Севера» уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области

В Минобороны РФ отметили, что ВСУ используют здания и подвалы разрушенных домов для оборудования мест размещения расчетов беспилотных летательных аппаратов, пунктов управления, укрытий, а также складов для хранения комплектующих для дронов.

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Расчеты ударных дронов группировки войск «Север» уничтожили пункты управления дронами и живую силу ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе воздушной разведки в зоне проведения СВО в Харьковской области операторами БПС (беспилотных систем — прим. ТАСС) были выявлены позиции ВСУ, с которых осуществлялись запуски дронов и управление БПЛА. После проведения доразведки и определения мест, где размещались операторы дронов противника, был нанесен удар. Расчеты ударных FPV-дронов уничтожили пункты управления БПЛА и живую силу подразделения ВСУ», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что ВСУ используют здания и подвалы разрушенных домов для оборудования мест размещения расчетов беспилотных летательных аппаратов, пунктов управления, укрытий, а также складов для хранения комплектующих для дронов. Несмотря на это, подобные объекты успешно обнаруживаются разведчиками и в последующем уничтожаются с использованием ударных БПЛА, подчеркнули в Минобороны.

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