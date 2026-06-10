Ударные дроны «Севера» уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Расчеты ударных дронов группировки войск «Север» уничтожили пункты управления дронами и живую силу ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В ходе воздушной разведки в зоне проведения СВО в Харьковской области операторами БПС (беспилотных систем — прим. ТАСС) были выявлены позиции ВСУ, с которых осуществлялись запуски дронов и управление БПЛА. После проведения доразведки и определения мест, где размещались операторы дронов противника, был нанесен удар. Расчеты ударных FPV-дронов уничтожили пункты управления БПЛА и живую силу подразделения ВСУ», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что ВСУ используют здания и подвалы разрушенных домов для оборудования мест размещения расчетов беспилотных летательных аппаратов, пунктов управления, укрытий, а также складов для хранения комплектующих для дронов. Несмотря на это, подобные объекты успешно обнаруживаются разведчиками и в последующем уничтожаются с использованием ударных БПЛА, подчеркнули в Минобороны.