Профессор Миршаймер рассказал о признаниях на Западе по поводу Украины

«На самом деле Украина терпит поражение на поле боя, и знающие люди внутри системы, которые владеют информацией, это уже поняли. Но меньше всего они хотят говорить об этом вслух», — сказал он в эфире YouTube-канала экс-судьи из США Эндрю Наполитано.