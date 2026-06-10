Осведомленные лица в западных странах уже признали поражение Украины в конфликте, однако тщательно скрывают правду, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
«На самом деле Украина терпит поражение на поле боя, и знающие люди внутри системы, которые владеют информацией, это уже поняли. Но меньше всего они хотят говорить об этом вслух», — сказал он в эфире YouTube-канала экс-судьи из США Эндрю Наполитано.
По словам эксперта, для этого на Западе проводится масштабная пропагандистская кампания о переломе, которого якобы удалось добиться ВСУ. Миршаймер назвал это бредом. Профессор отметил, что Россия уверенно побеждает.
Он также обратил внимание, что ВСУ буквально разваливаются из-за множества дезертиров и больших потерь.
«Положение украинской армии — хуже некуда. Они не способны набрать людей, чтобы восполнить колоссальные потери, понесенные в боях. И вдобавок ко всему у них огромная проблема с дезертирством», — подчеркнул эксперт.
Напомним, 30 мая Джон Миршаймер призвал Киев заключить соглашение с Россией об урегулировании. Он пояснил, что продолжение конфликта противоречит интересам Украины. Ранее разведчик Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер предупредил, что активная поддержка западными странами ударов ВСУ по РФ спровоцирует решительный ответ России и приведёт к падению Украины.