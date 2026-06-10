США объявили о завершении ударов по Ирану

Власти Ирана заявили, что в ответ на атаку запущены ракеты и беспилотники по американским военным базам на Ближнем Востоке. Корпус стражей исламской революции (КСИР) утверждает, что удары нанесены в том числе по Пятому флоту ВМС США в Бахрейне и авиабазе в Иордании. Американская сторона не сообщала о разрушениях. Об отражении атак сообщали власти Бахрейна и Кувейта.