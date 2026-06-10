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США объявили о завершении ударов по Ирану

Вооруженные силы США завершили «удары по Ирану, наносимые в целях самообороны», заявило Центральное командование ВС страны. Там добавили, что американская армия остается в состоянии боевой готовности.

Вооруженные силы США завершили «удары по Ирану, наносимые в целях самообороны», заявило Центральное командование ВС страны. Там добавили, что американская армия остается в состоянии боевой готовности.

«Силы нанесли удары по иранским объектам ПВО, наземным пунктам управления и радиолокационным станциям вблизи Ормузского пролива, используя высокоточные боеприпасы с истребителей ВВС и ВМС США», — указано в сообщении командования в соцсети X.

Как утверждает командование, операция стала «соразмерным ответом на недавние нападения на американские войска и международные торговые суда». Президент США Дональд Трамп говорил, что атака стала ответом на сбитый в районе Ормузского пролива вертолет Apache.

Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники сообщил в соцсети X, что армия США провела три волны ударов по Ирану. Местные СМИ передавали, что взрывы прозвучали в городах Бендер-Аббас, Джаск, Сирик, Минак и на острове Кешм. По информации Axios, США нанесли удары по иранским батареям ПВО и радарам в районе Ормузского пролива.

Власти Ирана заявили, что в ответ на атаку запущены ракеты и беспилотники по американским военным базам на Ближнем Востоке. Корпус стражей исламской революции (КСИР) утверждает, что удары нанесены в том числе по Пятому флоту ВМС США в Бахрейне и авиабазе в Иордании. Американская сторона не сообщала о разрушениях. Об отражении атак сообщали власти Бахрейна и Кувейта.

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