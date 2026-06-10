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Балицкий пояснил цель ударов ВСУ по ЗАЭС

Балицкий: ВСУ пытаются отвлечь внимание от провала на фронте ударом по ЗАЭС.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. ВСУ пытаются отвлечь внимание от своего провала на фронте, нанося удары по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в еженедельном докладе обратил внимание, что с 1 по 7 июня ВСУ целенаправленно атаковали ЗАЭС.

«Когда надо скрыть их (ВСУ — ред.) поражение, потерянный какой-нибудь населенный пункт или провал фронта, они всегда отвлекают внимание тем, что бьют по атомной станции или ее периферии. Ну и для того (бьют по ЗАЭС — ред.), чтобы отвлечь внимание мировой общественности», — сказал Балицкий.

Губернатор отметил, что на сегодняшний день шесть блоков ЗАЭС по-прежнему находятся в режиме холодного останова, подчеркнув, что никакой ядерной угрозы в этом режиме станция не представляет.

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