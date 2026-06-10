В Японии надеются, что нового витка обострения вокруг Ирана не будет

«Правительство с неизменно высоким уровнем озабоченности отслеживает упомянутый вами обмен ударами между США и Ираном. По имеющимся данным, переговоры о подписании меморандума о предварительном соглашении между сторонами продолжаются, рассчитываем на то, что дальнейшего обострения ситуации не произойдет», — ответил он на просьбу журналистов прокомментировать новый обмен ударами между США и Ираном. Кихара подчеркнул, что Япония намерена и впредь прилагать максимальные дипломатические усилия в тесном взаимодействии с международным сообществом для скорейшего урегулирования конфликта.