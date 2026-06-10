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В Японии надеются, что нового витка обострения вокруг Ирана не будет

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара заявил, что страна намерена и впредь прилагать максимальные дипломатические усилия в тесном взаимодействии с международным сообществом для скорейшего урегулирования конфликта.

ТОКИО, 10 июня. /ТАСС/. Правительство Японии с большим вниманием следит за текущей ситуацией вокруг Ирана и надеется, что нового витка обострения не будет. Об этом на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара.

«Правительство с неизменно высоким уровнем озабоченности отслеживает упомянутый вами обмен ударами между США и Ираном. По имеющимся данным, переговоры о подписании меморандума о предварительном соглашении между сторонами продолжаются, рассчитываем на то, что дальнейшего обострения ситуации не произойдет», — ответил он на просьбу журналистов прокомментировать новый обмен ударами между США и Ираном. Кихара подчеркнул, что Япония намерена и впредь прилагать максимальные дипломатические усилия в тесном взаимодействии с международным сообществом для скорейшего урегулирования конфликта.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило о нанесении ударов по Ирану после того, как над Ормузским проливом был сбит американский вертолет Apache. КСИР в ответ провел несколько атак на ВС США в Ближневосточном регионе.

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