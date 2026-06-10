L'AntiDiplomatico: США видят угрозу в сотрудничестве Грузии с Россией и Китаем

«Вашингтон всё больше обеспокоен тем, что нынешнее руководство Тбилиси — партия “Грузинская мечта” — “вступает на опасный путь, уходя в орбиту влияния главных противников США”, а именно Китая и России. В связи с этим вчера Палата представителей США одобрила закон “О противодействии контролю Китая над Кавказом”, — пишет издание.