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L'AntiDiplomatico: США видят угрозу в сотрудничестве Грузии с Россией и Китаем

По мнению Вашингтона и Брюсселя, сотрудничество Грузии с Россией и Китаем представляет стратегическую угрозу. Как пишет L"AntiDiplomatico, это вызывает растущую настороженность в Вашингтоне.

Источник: Life.ru

«Вашингтон всё больше обеспокоен тем, что нынешнее руководство Тбилиси — партия “Грузинская мечта” — “вступает на опасный путь, уходя в орбиту влияния главных противников США”, а именно Китая и России. В связи с этим вчера Палата представителей США одобрила закон “О противодействии контролю Китая над Кавказом”, — пишет издание.

В Конгрессе считают чувствительным участие китайских компаний в инфраструктурных проектах, включая порт Анаклия на Чёрном море. Это рассматривается как усиление позиций Пекина на транзитных маршрутах между Центральной Азией и мировыми рынками.

Отдельно обсуждается вариант давления через международные финансовые институты, включая Всемирный банк и Азиатский банк развития, чтобы ограничить участие китайских подрядчиков в региональных проектах. Критики указывают, что подобный подход сокращает пространство для экономических решений Тбилиси и усиливает зависимость региона от внешнего давления.

Тем временем, Китай раскритиковал односторонние ограничения ЕС, не имеющие международно-правовой основы. Поводом стал вопрос о словах главы европейской дипломатии Каи Каллас, которая ранее заявила о возможности досмотра и задержания танкеров с российской нефтью в Средиземном море.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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