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Россия и Танзания достигли соглашения в сфере полезных ископаемых

Россия и Танзания достигли соглашения в сфере образования, добычи полезных ископаемых и развития инфраструктуры, сообщил министр планирования и инвестиций в администрации президента Танзании Китила Мкумбо.

Россия и Танзания достигли соглашения в сфере образования, добычи полезных ископаемых и развития инфраструктуры, сообщил министр планирования и инвестиций в администрации президента Танзании Китила Мкумбо.

«Я думаю, мы достигли множества соглашений между Россией и Танзанией: в сфере образования, добычи полезных ископаемых и развитии инфраструктуры», — сказал министр в разговоре с «РИА Новости». Он добавил, что российские компании уже ведут добычу урана в Танзании.

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Танзании Самия Сулуху Хасан подчеркнула, что республика обладает значительными запасами ценных полезных ископаемых и приветствует сотрудничество в области геологической разведки.