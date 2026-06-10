Россия и Танзания достигли соглашения в сфере полезных ископаемых

«Я думаю, мы достигли множества соглашений между Россией и Танзанией: в сфере образования, добычи полезных ископаемых и развитии инфраструктуры», — сказал министр в разговоре с «РИА Новости». Он добавил, что российские компании уже ведут добычу урана в Танзании.