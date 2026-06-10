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Журналист Зайпель: Каллас не может устанавливать условия по диалогу с Россией

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас не может единолично устанавливать условия для диалога с Россией за все страны и народы Европы.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас не может единолично устанавливать условия для диалога с Россией за все страны и народы Европы.

Об этом ТАСС сказал немецкий журналист, публицист и кинодокументалист Хуберт Зайпель.

«Мы ведь не можем позволить и госпоже Каллас устанавливать для 450 млн европейцев условия, которые, как она считает, только она может устанавливать», — подчеркнул он.

Ранее Каллас сообщила, что момент для переговоров России и ЕС ещё не наступил.

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