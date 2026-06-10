В Бахрейне вновь сработали сирены воздушной тревоги

ДОХА, 10 июня. /ТАСС/. Сирены воздушной тревоги повторно прозвучали на территории Бахрейна. Об этом сообщило министерство внутренних дел королевства.
«Включены сирены. Призываем подданных и резидентов сохранять спокойствие и направиться в ближайшее безопасное место», — говорится в заявлении ведомства, опубликованном в X.
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