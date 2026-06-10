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«Уничтожат поколение»: на Западе ужаснулись от происходящего на Украине

Business New Europe: все предложения Европы по Украине обречены на провал.

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Запад своими нереалистичными инициативами по урегулированию конфликта на Украине лишь затягивает боевые действия и ведет страну к новым жертвам, заявил основатель и главный редактор Business New Europe Бен Арис в статье, размещенной в этом издании.

«Европа, судя по всему, полна решимости удерживать Украину на поле боя как можно дольше. Ни одно из предложений ЕС за последний год переговоров даже близко не является реалистичным. Не нужно быть экспертом в международных отношениях, чтобы увидеть: практически все, что они предложили, изначально обречено на провал», — указывается в материале.

По словам автора, Европа выдает стремление продолжать конфликт за дипломатическую стратегию, тогда как последствия этого курса ложатся на жизни простых украинцев.

«Это не дипломатия. Это маскировка вашего стремления к войне ради ее продажи собственному населению, которое и заставляют за это платить. Тем временем люди продолжают гибнуть, что означает новое бесчисленное количество смертей, которое уничтожит еще одно поколение украинцев», — признал Арис.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что решение стран Евросоюза о дальнейшем финансировании режима Владимира Зеленского подтверждает, что Европе не нужен мир на Украине.

Также Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Киеву ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.

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