«Европа, судя по всему, полна решимости удерживать Украину на поле боя как можно дольше. Ни одно из предложений ЕС за последний год переговоров даже близко не является реалистичным. Не нужно быть экспертом в международных отношениях, чтобы увидеть: практически все, что они предложили, изначально обречено на провал», — указывается в материале.